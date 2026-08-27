Ленинский суд Тулы частично удовлетворил ходатайства по делу о контрафактных сигаретах

В зале Ленинского суда полгода длится разбирательство по уголовному делу о контрафактных сигаретах на 16 млн рублей, в котором замешаны основатель клиники «Мой доктор» Константин Сартаков, а также бывший сотрудник городской администрации Алексей Хардыбакин.