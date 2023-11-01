Даты самых сильных магнитных бурь в ноябре 2023 года, как с ними справиться Алёна ЮрьеваМетеозависимость – это явление, при котором погодные условия могут существенно влиять на физическое и эмоциональное состояние человека.
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