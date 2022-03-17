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В Забайкальском крае полицейские помогли жителю Якутии добраться до дома

Находясь в командировке в Могочинском районе сотрудники УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю старший лейтенант полиции Петр Вакин и старший лейтенант полиции Сергей Сарапулов несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения.

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