В Забайкальском крае полицейские помогли жителю Якутии добраться до дома

Находясь в командировке в Могочинском районе сотрудники УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю старший лейтенант полиции Петр Вакин и старший лейтенант полиции Сергей Сарапулов несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения.
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