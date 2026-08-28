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Бойцы 238‑й бригады нанесли удар по самоходной гаубице «Гвоздика» ВСУ под Новотроицким

Бойцы 238‑й бригады нанесли удар по самоходной гаубице «Гвоздика» ВСУ под Новотроицким

Кубанские артиллеристы уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

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