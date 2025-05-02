Как поесть 6.5кг шашлыка за 32 рубля?😜 Любители халявы, помните, что в супермаркетах везде камеры )).
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Как поесть 6.5кг шашлыка за 32 рубля?😜 Любители халявы, помните, что в супермаркетах везде камеры )).