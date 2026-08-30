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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16

Александр Река/ТАСС Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

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