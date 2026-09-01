Ильмира Нәгыймова очрашып йөргән кешесе бармы икәнлеген әйтте

Җырчы Ильмира Нәгыймова хәзерге вакытта ирекле булуын һәм яңа мөнәсәбәтләргә әзер булмавын сөйләгән. «Мин әлегә ирекле булуымнан ләззәт алам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым