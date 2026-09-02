Представители «Удмуртэнерго» вручили студенческие билеты будущим электроэнергетикам

Ижевск. Удмуртия. В День знаний сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» приняли участие в торжественной церемонии вручения студенческих билетов первокурсникам Удмуртского государственного аграрного университета (УдГАУ), поступившим на факультет энергетики и электрификации.