Бюджет Москвы сэкономил 17,6 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что за девять месяцев этого года удалось добиться экономии бюджетных средств в размере 17,6 млрд рублей за счёт технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК(Д), заключаемых в системе госзакупок.