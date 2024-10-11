Бюджет Москвы сэкономил 17,6 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что за девять месяцев этого года удалось добиться экономии бюджетных средств в размере 17,6 млрд рублей за счёт технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК(Д), заключаемых в системе госзакупок.
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