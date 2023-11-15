Спикер астраханской облдумы Игорь Мартынов посетил с рабочим визитом один из районов области

Главе регионального парламента показали новый ФАП, построенный на базе «Енотаевской районной больницы», отремонтирован спортивный зал в школе и одно из крупнейших в регионе предприятий по производству и реализации продукции растениеводства «МАПС».
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