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Вечерний Новосибирск

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Уникальные кресты нашли на территории Умревинского острога под Новосибирском

Уникальные кресты нашли на территории Умревинского острога под Новосибирском

В создании виртуального макета Умревинского острога приняли участие археологи НГПУ. Работа над 3D-макетом выполнилась при участии археолога, профессора кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Андрея Павловича Бородовского.

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