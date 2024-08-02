Уникальные кресты нашли на территории Умревинского острога под Новосибирском

В создании виртуального макета Умревинского острога приняли участие археологи НГПУ. Работа над 3D-макетом выполнилась при участии археолога, профессора кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Андрея Павловича Бородовского.
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