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Еще несколько трасс закрыли для движения в Мангистау

Еще несколько трасс закрыли для движения в Мангистау

Сообщается, что движение закрывают в связи с ухудшением погодных условий. В Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, буран, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассах: - «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» (718-786 км, уч.

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