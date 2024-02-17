Еще несколько трасс закрыли для движения в Мангистау

Сообщается, что движение закрывают в связи с ухудшением погодных условий. В Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, буран, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассах: - «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» (718-786 км, уч.