Правительство США начинает расследование продолжающегося доминирования Китая на рынке традиционных полупроводников

Администрация Байдена начала официальное расследование в отношении устаревших полупроводников китайского производства, ссылаясь на потенциальные риски для национальной безопасности и критической инфраструктуры.
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