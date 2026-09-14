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Царьград

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Борис Бусыгин требует компенсацию 30 000 руб. за фото «Зауралье»

Борис Бусыгин требует компенсацию 30 000 руб. за фото «Зауралье»

Предприниматель из Екатеринбурга подал в суд на департамент экономического развития Курганской области, требуя 30 000 рублей за нарушение прав на фото «Зауралье».

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