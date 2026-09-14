Борис Бусыгин требует компенсацию 30 000 руб. за фото «Зауралье»

Предприниматель из Екатеринбурга подал в суд на департамент экономического развития Курганской области, требуя 30 000 рублей за нарушение прав на фото «Зауралье».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Axios сообщил о в...
- СК проверит факты...
- ВВ Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым