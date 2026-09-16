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Север Пресс

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Солнечная интерференция помешает качественному телесигналу в ЯНАО

Солнечная интерференция помешает качественному телесигналу в ЯНАО

На Ямале с 6 по 20 октября возможны кратковременные помехи в трансляции цифрового эфирного телевидения из-за солнечной интерференции.

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