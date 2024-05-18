Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дать гражданам возможность самозащиты!

Дать гражданам возможность самозащиты!

К сожалению, в России продолжается резкий рост преступности. Для этого есть немало причин, лежащих в духовной и социальной сфере.

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Комментарии
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Ирина
Нужно,в первую,очередь снять мораторий на смертную казнь. Педофилов,убийц к стенке.
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19 час.
ИГ
Ирина Голота
коррупционеров забыли
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17 час.
Александр Клишин
https://www.ridus.ru/muzhchine-dali-13-let-za-pedofiliyu-hotya-ego-zhertvy-soznalis-v-ogovore-339275.html
Мужчине дали 13 лет за педофилию, хотя его «жертвы» сознались в оговоре
Ридус
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16 час.

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