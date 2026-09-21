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Татарстанның элеккеге икътисад министры Здунов кабат Мордовия башлыгы итеп сайланды

Татарстанның элеккеге икътисад министры Здунов кабат Мордовия башлыгы итеп сайланды

Мордовиянең хәзерге башлыгы Артем Здунов яңа срокка сайланды. Беркетмәләрнең 91,24 проценты эшкәртелгәннән соң ул 78,45 процент тавыш җыйган.

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