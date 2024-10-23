Cуд в Москве выселил мужчину из квартиры по иску Ксении Собчак

Решением суда мужчина по фамилии Соколов был лишен права пользования квартирой. Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак о лишении мужчины по фамилии Соколов права пользования жилым помещением.
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