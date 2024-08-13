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Прешес Ачиува снялся в видео с двумя львами во время посещения Замбии

Прешес Ачиува снялся в видео с двумя львами во время посещения Замбии

Центровой «Никс» выгулял двух львов в Замбии, где он помогает проводить баскетбольный лагерь.  В социальных сетях появились фотографии и видео момента.

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