Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай призывает предприятия с американским капиталом углублять взаимовыгодное сотрудничество -- вице-премьер Госсовета КНР

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Китайская сторона призывает предприятия с американским капиталом углублять взаимовыгодное сотрудничество с КНР, чтобы продолжать вносить вклад в здоровое, стабильное и устойчивое развитие китайско-американских торгово-экономических отношений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх