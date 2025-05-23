Китай призывает предприятия с американским капиталом углублять взаимовыгодное сотрудничество -- вице-премьер Госсовета КНР

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Китайская сторона призывает предприятия с американским капиталом углублять взаимовыгодное сотрудничество с КНР, чтобы продолжать вносить вклад в здоровое, стабильное и устойчивое развитие китайско-американских торгово-экономических отношений.
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