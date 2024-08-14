Топ-менеджерам «Пермгорэлектротранс» изменили меру пресечения

В ноябре 2023 года их обвинили в получении крупной взятки и поместили под стражу.Ленинский районный суд изменил меру пресечения начальнику автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергею Семушеву и руководителю финансово-экономического отдела этого же предприятия Андрею Волосатых.