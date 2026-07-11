Легким движением руки: русская девушка успокоила обнаглевших приезжих

Avia.pro - СМИ Когда вечер перестал быть томным Майский вечер в жилом комплексе «Остафьево» начинался вполне обычно для жителей современного района комфорт-класса, где каждый вечер после работы люди стремятся насладиться домашним уютом и тишиной.
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