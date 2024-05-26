С 1 июня произойдут изменения по ряду социальных выплат

Изменится порядок начисления, появятся новые льготы и повысится пенсия.С 1 июня для некоторых категорий граждан изменится порядок начисления социальных выплат, появятся новые льготы по проезду, а также повысится пенсия.
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