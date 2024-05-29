Республиканец Мэсси предложил распустить ФРС США и соответственно обнулить госдолг

Госдолг в США достиг умопомрачительной цифры в 34 триллиона долларов и финансовые пузыри начинают лопаться, конгрессмен-республиканец Томас Мэсси предложил отменить закон о создании Федеральной резервной системы 1913 года, что является кардинальным шагом.