Республиканец Мэсси предложил распустить ФРС США и соответственно обнулить госдолг

Госдолг в США достиг умопомрачительной цифры в 34 триллиона долларов и финансовые пузыри начинают лопаться, конгрессмен-республиканец Томас Мэсси предложил отменить закон о создании Федеральной резервной системы 1913 года, что является кардинальным шагом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии