"Это бред": главврач ЦРБ в Котласе прокомментировал закрытие перинатального центра

Главный врач котласской ЦРБ прокомментировал информацию о закрытии перинатального центра.В ряде социальных сетей появилась информация о том, что перинатальный центр, расположенный на базе Центральной районной больницы в Котласе, закрывается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии