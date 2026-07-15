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Живая Кубань

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Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время Россия может заключить сделку по Украине

Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время Россия может заключить сделку по Украине

Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время Россия может заключить сделку по УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Россия может в ближайшее время заключить мирное соглашение для урегулирования конфликта на Украине.

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