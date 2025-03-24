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Девочке присудили полмиллиона за переломы и ушибы, полученные в детском саду

Девочке присудили полмиллиона за переломы и ушибы, полученные в детском саду

В новом Уренгое девочке по решению суда выплатят компенсацию за травмы, полученные в детском саду. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратились представители ребенка и сообщили, что в мае и августе 2024 года воспитанница детского сада получила травмы во время образовательного процесса.

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