ИИ-приложение Anthropic Claude для iOS и Android принесло разработчикам более $1 млн выруч...

ИИ-приложение Anthropic Claude для iOS и Android принесло разработчикам более $1 млн выручкиНа это ушло 16 недель, но ИИ-приложение Claude компании Anthropic преодолело важный рубеж — оно перешагнуло отметку в $1 млн выручки от мобильных приложений для iOS и Android.