🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды По области: Переменная облачность. 3️⃣ июня. Без существенных осадков.
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🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды По области: Переменная облачность. 3️⃣ июня. Без существенных осадков.