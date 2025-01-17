Politico: Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии России

Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии Российской Федерации. Газета Politico пишет, что эти две европейские страны работают над оборонным договором, который будет охватывать вопросы от отражения натиска России до борьбы с нелегальной иммиграцией и защиты поставок энергоносителей.