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Politico: Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии России

Politico: Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии России

Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии Российской Федерации. Газета Politico пишет, что эти две европейские страны работают над оборонным договором, который будет охватывать вопросы от отражения натиска России до борьбы с нелегальной иммиграцией и защиты поставок энергоносителей.

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