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Царьград

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Рогозин заявил о новой угрозе со стороны ВСУ: есть решение

Рогозин заявил о новой угрозе со стороны ВСУ: есть решение

Недавняя массированная атака дронов на объекты энергетики в Запорожской области показала, что противник стремится перегрузить ПВО.

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