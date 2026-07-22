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Царьград

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Медаль на миллион: за 11 детей челябинка получила награду от Путина

Медаль на миллион: за 11 детей челябинка получила награду от Путина

В семье Натальи Куприной не стихают детские голоса уже много лет. Мать, воспитавшая 11 наследников и встречающая 18 внуков, вошла в историю региона, удостоившись высшего знака государственного признания.

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