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Как прошло первое заседание нового Молодёжного парламента Барнаула

Как прошло первое заседание нового Молодёжного парламента Барнаула

Новый состав Молодёжного парламента сформирован на 2023-2026 годы Первое заседание вновь избранного Молодёжного парламента Барнаула XIII созыва состоялось в администрации краевой столицы 13 декабря 2023 года.

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