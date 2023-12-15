Как прошло первое заседание нового Молодёжного парламента Барнаула

Новый состав Молодёжного парламента сформирован на 2023-2026 годы Первое заседание вновь избранного Молодёжного парламента Барнаула XIII созыва состоялось в администрации краевой столицы 13 декабря 2023 года.
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