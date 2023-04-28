Глава «Ночлежки» и игрок в CS названы самыми перспективными молодыми россиянами

Также в списке Forbes — редактор оригинальных проектов, пианист и балетмейстер из Петербурга. В лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30» вошли несколько представителей Северной столицы и как-то связанных с городом и Ленинградской областью.
Также в списке Forbes — редактор оригинальных проектов, пианист и балетмейстер из Петербурга. В лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30» вошли несколько представителей Северной столицы и как-то связанных с городом и Ленинградской областью.
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