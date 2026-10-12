В Совфеде поддержали проект федерального бюджета на 2027—2029 годы

Проект федерального бюджета на 2027—2029 годы заручился поддержкой комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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