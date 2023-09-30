Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Уж скорее бы  там полыхнуло.
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9 час.
Александр Пятнистый
в Москве работает много казахов, да и в РФ тоже. Выслать на родину, вот скольео недовольныхтокаевым будет
Ответить
7 час.
Владимир Алтайцев
В РФ  около  700 тысяч казахов  живут столетиями, имеют российские паспорта. Их тоже выслать? На каком основании?
Ответить
7 час.

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