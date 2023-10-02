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Кто и зачем сдал Карабах

Кто и зачем сдал Карабах

Дорогие друзья, нам тоже искренне жаль жителей Нагорного Карабаха, которых ещё до эскалации на официальном уровне несколько раз публично сдал сутулый Пашинян, но давайте обо всём этом как-то без лишней помпы.

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