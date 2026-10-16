К 2027 году максимальный размер пособия по безработице достигнет практически 17 тыс. рублей. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.
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