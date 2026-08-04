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«Акрон» сыграет с «Ростовом» в 1-м туре Кубка России. Начало матча – в 16:15

«Акрон» примет «Ростов» в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арена».

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