Овчинников высказался о приглашении Романцева в «Пари НН»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Сергей Юран, тренирующий «Пари НН», сделал грамотный ход, пригласив сотрудничать с клубом Олега Романцева, экс-наставника московского «Спартака» и сборной России.
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