Сакральная география и легенда об Агарте: духовное путешествие между историей и тайнами

Давайте поговорим об Агарте и окунемся в мир эзотерики и оккультизма. История народов творится неписаной историей великих путешествий и путешественников – историей, которая началась задолго до Геродота или Марко Поло, в эпоху неолита или даже раньше, в каком-то фантастическом веке человечества.
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