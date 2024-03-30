Сакральная география и легенда об Агарте: духовное путешествие между историей и тайнами

Давайте поговорим об Агарте и окунемся в мир эзотерики и оккультизма. История народов творится неписаной историей великих путешествий и путешественников – историей, которая началась задолго до Геродота или Марко Поло, в эпоху неолита или даже раньше, в каком-то фантастическом веке человечества.