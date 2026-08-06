Погранпункты ЕС стали отключать биометрический контроль по одной причине

В Европейском союзе возникли серьёзные сложности с внедрением новой электронной системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES), которая предполагает обязательное сканирование отпечатков пальцев и лица .
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