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Погранпункты ЕС стали отключать биометрический контроль по одной причине

Погранпункты ЕС стали отключать биометрический контроль по одной причине

В Европейском союзе возникли серьёзные сложности с внедрением новой электронной системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES), которая предполагает обязательное сканирование отпечатков пальцев и лица .

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