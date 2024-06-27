Тема сисек в Норвегии полностью раскрыта министром культуры

Статья с сайта норвежского гостелерадио NRK: Во вторник министр культуры и гендерного равенства Норвегии Лубна Яффери была названа "fag hag” (пидоркой) года на мероприятии недели гордости (сборище пидорасов) в Осло.
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