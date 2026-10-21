Украинцы поверили, что Запад вечно будет финансировать их страну. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».