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Суд Парижа вынесет приговор женщинам, назвавшим жену Макрона мужчиной

Суд Парижа вынесет приговор женщинам, назвавшим жену Макрона мужчиной

Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic На 12 сентября намечено вынесение приговора журналистке Наташе Рей и медиуму Дельфин Жегусс, представляющейся Амандин Рой, которые утверждали, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Да пусть эта дура покажет что у нее между ног и вопрос отпадет.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Так мужик ведь
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13 час.

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