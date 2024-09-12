Суд Парижа вынесет приговор женщинам, назвавшим жену Макрона мужчиной

Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic На 12 сентября намечено вынесение приговора журналистке Наташе Рей и медиуму Дельфин Жегусс, представляющейся Амандин Рой, которые утверждали, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
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