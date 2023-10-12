Представлен назначенный Указом Президента Российской Федерации прокурор Республики Бурятия

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова его заместитель Дмитрий Демешин в г. Улан-Удэ представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохраны и коллективу прокуратуры прокурора Республики Бурятия старшего советника юстиции Филичева Михаила Юрьевича, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г.