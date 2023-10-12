Представлен назначенный Указом Президента Российской Федерации прокурор Республики Бурятия

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова его заместитель Дмитрий Демешин в г. Улан-Удэ представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохраны и коллективу прокуратуры прокурора Республики Бурятия старшего советника юстиции Филичева Михаила Юрьевича, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии