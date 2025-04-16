Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) через несколько дней подорожает. С 18 апреля билет на ПМЭФ-2025 обойдется в 1 млн 320 тысяч рублей.
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Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) через несколько дней подорожает. С 18 апреля билет на ПМЭФ-2025 обойдется в 1 млн 320 тысяч рублей.