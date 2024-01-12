«Тампа» обыграла «Нью-Джерси», забросив победную шайбу с передач Кучерова и Василевского

«Тампа» у себя во Флориде одолела «Нью-Джерси» в овертайме – 4:3. Решающий гол на 2-й минуте дополнительного периода забил Даррен Рэддиш, которому ассистировали два российских хоккеиста – комбинацию начал вратарь Андрей Василевский и продолжил Никита Кучеров.
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