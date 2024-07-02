Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Болгарский политик: Смотрим втихаря российское ТВ

Болгарский политик: Смотрим втихаря российское ТВ

В странах ЕС жёстко цензурируется любая информация из России. Об этом на канале «Все по полочкам» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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