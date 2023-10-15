Пекин заявил о гибели четырех граждан КНР при эскалации конфликта в Израиле

Специальный посланник правительства Китайской Народной Республики по Ближнему Востоку, Чжай Цзюнь, сообщил в интервью Центральному телевидению Китая, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта четыре гражданина Китая погибли, а шестеро получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии