Пекин заявил о гибели четырех граждан КНР при эскалации конфликта в Израиле

Специальный посланник правительства Китайской Народной Республики по Ближнему Востоку, Чжай Цзюнь, сообщил в интервью Центральному телевидению Китая, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта четыре гражданина Китая погибли, а шестеро получили ранения.